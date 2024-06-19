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İzmir'de korkutan orman yangını

Giriş: 19.06.2024 16:21 Güncelleme: 19.06.2024 16:34
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İzmir’de korkutan orman yangını

Son dakika haberi... İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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