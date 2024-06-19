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Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:28
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Aydın’da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

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