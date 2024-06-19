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"Delirten ağrı"dan ameliyatla kurtuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 11:53
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Delirten ağrıdan ameliyatla kurtuldu

Trabzon'da yüzündeki ağrıyı diş ağrısı sanan ancak yapılan tetkikler sonucunda sinir ağrısı çektiği belirlenen Burcu Atabeyoğlu, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

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