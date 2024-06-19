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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 13:09
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Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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