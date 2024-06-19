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Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:11
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Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında

Rize'de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar bayramın tadını çıkarırken insan yaşamın sekteye uğramaması için faaliyet veren polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gibi meslek grupları çalışmalarına bir an bile ara vermeden devam etti.

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