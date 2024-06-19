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Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 13:14
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Ağrı’da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, konserve kutularına gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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