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Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te kurban eti dağıttı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 16:12
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Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük’te kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

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