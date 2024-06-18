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Vicdansız baba dehşet saçtı! Eşiyle kavga etti çocuklarını aşağı atmaya çalıştı

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 23:23 Güncelleme: 18.06.2024 23:39
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Vicdansız baba dehşet saçtı! Eşiyle kavga etti çocuklarını aşağı atmaya çalıştı

Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir aldı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü. Ekiplerin söz konusu kişiyi ikna etmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA
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