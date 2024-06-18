Balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı! Omzundan tabanca ile vuruldu

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, balkonda oturan Fatma Özbek'e henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.