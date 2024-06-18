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Balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı! Omzundan tabanca ile vuruldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 23:15
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Balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı! Omzundan tabanca ile vuruldu

Konya'da  balkonda oturan Fatma Özbek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla omzundan vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, balkonda oturan Fatma Özbek'e henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Omzundan yaralanan Özbek, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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