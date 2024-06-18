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Türkiye'nin bitkisel gen çeşitliliği Tohum Gen Bankası'nda korunuyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:05
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Türkiye’nin bitkisel gen çeşitliliği Tohum Gen Bankası’nda korunuyor

Türkiye'nin bitkisel gen çeşitliliğinin geleceğe taşındığı Ankara ve İzmir'deki Tohum Gen Bankaları'nda 120 bin adet tohum artı 5 ile eksi 18 derece sıcaklığındaki özel odalarda muhafaza ediliyor.

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