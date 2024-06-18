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Ayakkabı dükkanında ilaç satışına polis engeli

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:02 Güncelleme: 18.06.2024 12:02
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Ayakkabı dükkanında ilaç satışına polis engeli

Adana'da polis ekiplerinin bir ayakkabı dükkanına gerçekleştirdiği baskında ayakkabı kutularına gizlenmiş ve raflara dizilmiş 2 bin 894 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

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