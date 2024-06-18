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Dağ keçileri kameralara yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:07 Güncelleme: 18.06.2024 12:07
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Dağ keçileri kameralara yansıdı

Erzurum’un Tortum ve Uzundere ilçelerinde kayaların üzerinde dolaşan yaban keçileri kameralara yansıdı.

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