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Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 13:23 Güncelleme: 18.06.2024 13:23
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Türkiye’nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi, doğan güzellikleri ve Cindere Baraj Gölünde yapılan tekne turlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi haline geldi.

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