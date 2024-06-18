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Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı bayramda da sürdü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 13:12
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Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı bayramda da sürdü

"Hububat deposu" olarak adlandırılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hasat çalışması Kurban Bayramı'nda da devam etti.

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