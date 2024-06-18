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Adana sıcağı vatandaşı termosla gezdirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 13:25 Güncelleme: 18.06.2024 13:25
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Adana sıcağı vatandaşı termosla gezdirdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da Ali Yılmaz isimli vatandaş termosla gezmeye başladı. Görenlerin hayretle baktığı Yılmaz, "Havalar sıcak, termosu da buraya getirdik. Termosla geziyoruz, su içeceğiz" dedi.

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