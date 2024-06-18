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Trakya'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:45
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Trakya’da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor!

Son dakika haberine göre Haziran ayının başında etkisini gösteren ve giderek artan sıcak havalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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