18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin'de yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:45
ABONE OL
Mardin’de yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındaki yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör