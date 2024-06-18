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Kars'ta araç kullanırken uygulamadan kaçan çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:46
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Kars’ta araç kullanırken uygulamadan kaçan çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Kars'ta araç kullanırken uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı.

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