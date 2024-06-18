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Taksim'de işletmeciden husumetlisi işletmeciye silahlı saldırı kamerada: 4 saldırgan kurşun yağdırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 10:47 Güncelleme: 18.06.2024 10:50
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Taksim’de işletmeciden husumetlisi işletmeciye silahlı saldırı kamerada: 4 saldırgan kurşun yağdırdı

Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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