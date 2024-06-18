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Kurtarılan yavru kuşlar onunla hayata tutunuyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 10:18
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Kurtarılan yavru kuşlar onunla hayata tutunuyor

Manisa'da hayvan dostu olarak tanınan Hamdi Öklü hayatta kalma mücadelesi veren hayvan ve kuşlara sahip çıkıyor. Bir günde 5 yavru kuşun kendisine ulaştığını anlatan Öklü oğlunu da kendi gibi yetiştirerek ölümle pençeleşen canlılara umut oluyor.

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