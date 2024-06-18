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Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 10:55 Güncelleme: 18.06.2024 10:55
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Avcılar’da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü

Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.

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