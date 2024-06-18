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Su yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 13:39
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Su yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Siirt'te Kezer Çayı'nın suyunun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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