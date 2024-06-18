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Kaybolan keçilerini aramaya çıktı cansız bedeni bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 13:46
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Kaybolan keçilerini aramaya çıktı cansız bedeni bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan kalp hastası Mehmet Sıddık Bağız'ın (68) cansız bedeni bulundu.

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