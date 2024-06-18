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Son dakika | Çanakkale Boğazı Akbaş mevkiinde orman yangını paniği

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:52 Güncelleme: 18.06.2024 18:11
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Son dakika | Çanakkale Boğazı Akbaş mevkiinde orman yangını paniği

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Anafartalar Köyü boşaltıldı. Çanakkale Boğazı, kuzey-güney yönünde gemi trafiğine kapatıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "9 uçak 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz." dedi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bir köy tahliye edildi.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI
Valilikten yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği belirtildi.

Valilikçe çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı, yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan seferber olduğu ifade edilen açıklamada, gerek şehitlikleri gezmek için gelen ziyaretçilerin gerekse bölgede yaşayanların dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca, Kumköy ile Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN YANGINA MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Bakan Yumaklı: 9 uçak 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz.

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