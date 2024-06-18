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Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç iş yerine daldı: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:56 Güncelleme: 18.06.2024 17:10
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Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç iş yerine daldı: O anlar kamerada

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç, cadde üzerinde bulunan dondurma dükkanına daldı. Olay sırasında dükkanın önünde bulunan vatandaşlar şans eseri son anda kaçarak canlarını kurtarırken, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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