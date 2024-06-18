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Şanlıurfa'da kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Giriş: 18.06.2024 16:39
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Şanlıurfa’da kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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