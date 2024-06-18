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Sivas'ta iki araç birbirine girdi! 10 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:58
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Sivas’ta iki araç birbirine girdi! 10 yaralı

Sivas Suşehri'nde iki araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, araçlarda bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5'i çocuk 10 kişi tedavi altına alındı. M.A. (32) yönetimindeki 34 HCP 484 plakalı otomobil ile A.Ş. (35) idaresindeki 58 AAC 826 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.



Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.A. (34), E.A. (35), N.A. (7), Ö.A.A. (5), Ü.H.A. (9), H.E.A. (12), D.F. (38) ve D.Z.A. (3) yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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