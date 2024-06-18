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Lekelenmeme hakkı kapsamında 1 milyon 81 bin 129 kişi asılsız ihbarlara karşı korundu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:46
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Lekelenmeme hakkı kapsamında 1 milyon 81 bin 129 kişi asılsız ihbarlara karşı korundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında 2017 yılından bu yana 1 milyon 81 bin 129 kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar (SYOK) verildiğini bildirdi.

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