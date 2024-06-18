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Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:59
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Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi

Ordu'da vatandaşlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçti. Ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmezler hem kışlık olarak kullanılıyor, hem de fazla olanlar kilogramı bin liradan satılarak, aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

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