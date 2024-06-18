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Serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:29
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Serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Vedat İnalcan (25), çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan İnalcan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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