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Muğla'ya 3 günde 500 bin araç giriş yaptı; 6 kilometrelik araç kuyruğu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:27
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Muğla’ya 3 günde 500 bin araç giriş yaptı; 6 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı'nda Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelere sahip Muğla'ya 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaptı. Bugün Muğla-Antalya kara yolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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