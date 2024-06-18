18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayram tatilini Ankara'da geçirenler mesire alanlarını tercih etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 16:34
ABONE OL
Bayram tatilini Ankara’da geçirenler mesire alanlarını tercih etti

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih eden Başkentliler, mesire yerlerine giderek güzel havanın tadını çıkardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör