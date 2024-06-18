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Serinlemek için denize 2 giren şahıs boğulma tehlikesi yaşadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:46 Güncelleme: 18.06.2024 12:47
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Serinlemek için denize 2 giren şahıs boğulma tehlikesi yaşadı

Hatay’ın Payas ilçesi halk plajında denize giren 2 genç boğulma tehlikesi atlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan gençlerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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