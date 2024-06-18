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Kapadokya’da 5 ayda 185 bin kişi uçtu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:43 Güncelleme: 18.06.2024 12:43
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Kapadokya’da 5 ayda 185 bin kişi uçtu

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da 185 bin 443 yerli ve yabancı turist balon turuna katıldı.

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