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Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 16:16
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Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

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