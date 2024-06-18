18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Gençler tekme yumruk birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:18
ABONE OL
Gençler tekme yumruk birbirine girdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde kız ve erkeklerden oluşan bir grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör