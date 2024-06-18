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"Diamond Tema" hakkında yakalama kararı çıkartıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:11
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Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı

"Yer6" adlı sosyal medya hesabında Peygamber Efendemiz hakkında yapılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle "Diamond Tema" hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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