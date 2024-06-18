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Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:37
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Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı

Nevşehir'de refüje çarparak havalanan otomobilin karşı şeride geçip devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken; kazayı gören bir vatandaş, "Araba uçarak üzerimden geçti" dedi.

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