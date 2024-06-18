Sancaktepe’de alkolik şahıs evi ateşe verdi! Yangın diğer binalar sıçradı

ALEVLER DİĞER BİNALARA SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüyerek bütün katı sardı ve yan binaların çatısına sıçradı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangın dolayısıyla bütün mahalle sokağa döküldü.