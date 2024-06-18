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Sancaktepe'de alkolik şahıs evi ateşe verdi! Yangın diğer binalar sıçradı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 18.06.2024 01:32
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Sancaktepe’de alkolik şahıs evi ateşe verdi! Yangın diğer binalar sıçradı

Sancaktepe'de uyuşturucu ve alkol bağımlısı bir şahıs binanın çatısını ateşe verdi ve alevler diğer binalara sıçradı. Panik dolu anların yaşandığı olayda yangını çıkaran bağımlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri bağımlı şahsı linç etmek istedi.

Olay, saat 22.00 sularında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç. tarafından binanın çatısı ateşe verildi.

ALEVLER DİĞER BİNALARA SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüyerek bütün katı sardı ve yan binaların çatısına sıçradı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangın dolayısıyla bütün mahalle sokağa döküldü.

MAHALLELİNİN LİNCİNDEN SON ANDA KURTULDU

Yangın söndürülürken binanın çatı katını ateşe veren Özgür Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs polis otosuna bindirilirken mahalle halkı tarafından linç edilmek istendi.

Polis ekipleri öfkeli kalabalığı zor engelleyerek şahsı polis otosuna bindirip götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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