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Çorum'da husumetli dehşeti! Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 18.06.2024 01:37
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Çorum’da husumetli dehşeti! Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var

Çorum'un Bayat ilçesinde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

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