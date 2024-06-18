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Bodrum’da feci kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı! Motosikletli sürücü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 01:31
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Bodrum’da feci kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı! Motosikletli sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü Kubilay Sak hayatını kaybetti. Polis ve savcının incelemesinin ardından Sak’ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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