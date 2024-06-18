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RTÜK Başkanı Şahin örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:31
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RTÜK Başkanı Şahin örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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