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Iğdır'da teşvik ve desteklerle sebze yetiştiriciliği artıyor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 14:59
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Iğdır’da teşvik ve desteklerle sebze yetiştiriciliği artıyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Iğdır’da, devletin teşvik ve destekleriyle sebze yetiştiriciliği de artıyor. Çiftçilerin ürettiği marul, il merkezi başta olmak üzere Erzurum, Van, Ağrı ve Kars'taki manav marketlere pazarlanıyor.

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