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Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:34
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Bodrum’da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana yakın zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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