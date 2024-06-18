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Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci evinde bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 16:35
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Afyonkarahisar’da aralarında husumet bulunan genci evinde bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci bıçakla yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı gözaltına alındı.

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