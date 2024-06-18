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Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 15:41
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Pamukkale’yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

Son dakika haberine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı.

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