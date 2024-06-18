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Ordu'da 75 kişi hastanelik oldu!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 01:41
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Ordu’da 75 kişi hastanelik oldu!

Ordu'da kurban bayramı dolayısıyla düzenlenen bir davet yemeğine katılan vatandaşların bir kısmı, yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve çeşitli şikayetleri bulunan toplam 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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