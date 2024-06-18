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D-100'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç hurdaya döndü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 06:06
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D-100’de feci kaza! Orta refüje çarpan araç hurdaya döndü

İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir araç yolda bulunan orta refüje çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, 5 kişi yaralandı. Edirne istikametinde bir süre trafik durma noktasına geldi.

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JL 6632 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpı.

5 YARALI
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4'ü kadın, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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