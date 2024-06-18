D-100’de feci kaza! Orta refüje çarpan araç hurdaya döndü

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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