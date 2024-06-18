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Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 16:26
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Ordu’da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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