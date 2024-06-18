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Kutsal topraklarda 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 10:06
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Kutsal topraklarda 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu. Hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünün kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklar olduğu öğrenildi.

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